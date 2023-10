VIDEOLUGU ⟩ RMK alustab Nursipalu metsadest tormimurru väljavedu

«Meil oli päris arvestatav torm augusti viimasel ööl,» rääkis RMK metsamajanduse valdkonna Kagu regiooni juht Kristo Kokk. «Esialgu tundus, et asi ei olegi nii hull, hindasime kahjusid suurusjärgus 20 000 – 30 000 tihumeetrit, aga mida päev edasi, seda enam sai selgeks, et [tegelikult] on päris arvestatav kahjustus.»