FOTOD ⟩ Võruka kodu langes vandaali ohvriks

«Julgesid teha, julge ka vastutada,» kirjutas Kristi Toom sotsiaalmeedias. «Tule ja pese need aknad nüüd ka ära palun,» andis ta vandaalile korralduse. Toom palus kõikidel, kes midagi teavad, talle kirjutada.

Lõuna-Eesti Postimees uuris Toomilt, millal intsident võis juhtus, ja ta vastas ta: «See oli kas eile õhtul või öösel tõenäoliselt.» Toom arvab, et see võis võis millalgi hilja toimuda, sest kui tema poeg pühapäeva õhtul pimedas koju jõudis, märkas ta maja juures väikeseid ämbreid ja liivarada, kuid akende poole ta ei vaadanud. «Seepärast arvamegi, et õhtul tehti,» sõnas Kristi Toom.