Luhamaa piiripunktis avastati sõidukist järelevalveta linnud

2. oktoobril koostati Luhamaa piiripunktis valdusesse sisenemise protokoll, sest sõidukis, mille juht viibib haiglaravil, on linnud järelevalveta. Koos Põllumajandus- ja Toiduameti ametnikega tuvastati, et sõidukis on kuus tuvi, kellega oli kõik korras ning neil oli olemas söök ja värske vesi. PTA ametnikud jäävad ootama edasisi korraldusi ning pikemaajalise probleemi korral viiakse linnud varjupaika.