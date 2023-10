Otepää üllatab taaskord mitmekesise toiduvalikuga

Erimenüü hinnaks on 24-29 eurot. Kolmekäigulistest menüüdest leiame nii hirve- kui küülikuliha, maitsta saab põdraliha, parti, angersäga, lõhet, forelli, veist, laualt ei puudu traditsiooniline sealiha. Lisaks pakutakse rikkalikult köögivilju, seeni ning ravioolisid. Magustoiduks on seekord suures osas koduaia marjadest valmistatud hõrgutised põnevate lisanditega. Kasutatud on kohalikku toorainet.