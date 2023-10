Staažikas Valgamaa sotsiaaltöötaja siirdub pensionile

Tähelepanuväärne on, et Riina oli üks esimesi inimesi, kes 1992. aastal asus Valga Linnavalitsuse sotsiaalabiametis tööle sotsiaaltöötajana. Koos kahe kolleegiga alustati ruumide sisustamisega ja teenuste ning toetuste süsteemi väljatöötamisega. Pikka aega tegutseti vaid kolmekesi, toetati abivajajaid ja laoti vundamendikivisid linna sotsiaaltööle.

Vares on olnud oma töös väga järjepidev, entusiastlik ja lahenduskeskne. Meeskond on teda kõrgelt hinnanud ajaloolise mälu hoidjana, sest sotsiaaltöös on tihtilugu oluline teada kliendi tausta, tema elukaart ja sotsiaalset võrgustikku. Vares on alati pidanud tähtsaks klientide rahulolu ja loonud sotsiaaltöö head mainet.