Ehituses tööhõive väheneb, firmad tõmbavad püksirihma koomale

Ehitusettevõtjate liidu tegevdirektor Indrek Peterson nendib, et ehitusmahud on nii riikliku kärpepoliitika kui ka üldise elukalliduse tõusu tõttu languses.

Majanduses on praegu keeruline aeg ja tumedad ajad on ees ka ehitusvaldkonnas. Eesti Ehitusettevõtjate Liidu tegevdirektor Indrek Peterson sõnas, et ehitusvaldkonna kohta häid uudiseid ei ole. Tema sõnul on selle aasta tulemused küll arvuliselt paremad, aga seda seetõttu, et suurem langus ei ole nendeni veel jõudnud.