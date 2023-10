Ussisõdalased värskendavad oma sõjalisi baasteadmisi

Kaitseliidu Tartu maleva liige vanemseersant Martin Kabral, kes õppuse raames on instruktori rollis ütles, et saabunud meestel on moraal kõrge, nad mõtlevad kaasa ning võtavad asjas tõsiselt. «Meil, kui instruktoritel on väga hea selliste meestega koostööd teha ja väljaõpe sujub kenasti,» ütles Kabral. Järgneva kahe päeva jooksul saavad võitlejad ringõppe formaadis relva- ja laskeõppe ning pioneeri alase värskendusõppe.