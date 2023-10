Metsloomad tekitavad jahihooaja tõttu pimedal ajal teedel ohtlikke olukordi

Nõuanded kokkupõrkeriski vähendamiseks:

Keskendu juhtimisele! Kui juhid, ära tegele telefoni ega teiste nutiseadmete kasutamisega. Jälgi maanteed ja selle ümbrust.

Vali ohutu kiirus! Vali ilmastiku- ja teeoludele vastav sõidukiirus. Loomad võivad olla aktiivsed ka halva ilmaga, eriti uduvihma ja kergema tuisu korral.

Jälgi liiklusmärki «Metsloomad teel!» Ole eriliselt tähelepanelik selle märgi piirkonnas, sest seal ületavad ulukid sagedamini teed. Samuti tasub valvsaks jääda ka mujal metsatukkade vahel ja põldude lähedal.

Ole tähelepanelik hämaral ajal, eriti päikesetõusu eel ja päikeseloojangu järel, mil metsloomadel on loomupäraselt kõrgem liikumisaktiivsus. Kui märkad silmapaari pimedas, aeglusta ja vajadusel jää seisma ning lülita ohutuled sisse.

Metsloom on ettearvamatu! Kui uluk on teel või tee ääres, võta hoog maha ja pane ohutuled peale. Ära pidurda järsult ega kaota kontrolli sõidu üle. Esimese looma järel võib tulla ka teine ja kolmas. Samuti võib teed ületanud loom viimasel hetkel tagasi pöörata. Ära anna signaali, sest see ehmatab looma ja paneb ta ettearvamatult liikuma.

Hoia pikivahet! See peab olema piisav, et vältida otsasõitu ees järsult pidurdavale autole, kui temale peaks loom ette hüppama.

Autotuled olgu alati puhtad, eriti pimedal ajal sõites.Arvesta, et pimedas piiravad oluliselt vaateulatust vastutuleva auto tuled! Vajadusel vähenda kiirust.