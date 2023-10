Setomaal arutletakse USA ja Eesti põliskeelte üle

7. oktoobril, algusega kell 10.00 kogunevad Värskasse Setomaa kultuurikeskusesse Eesti põliste keelte kõnelejad ja entusiastid, et arutleda keelte hetkeseisu ja tuleviku üle. Ürituse peakõnelejad on Põhja-Ameerika indiaani keelte uurija Indrek Park Indiana ülikoolist ja haridusantropoloog ning uurija Kara Brown Lõuna-Carolina ülikoolist. Konverentsil vahetatakse kogemusi, räägitakse edu- ja murelugusid ning arutatakse omavahelisi koostöövõimalusi. Brown toob oma loengus näiteks tema poolt aastatel 2013-1014 ning 2018 uuritud võro keelepesade programmi Vana-Võromaa lasteaedades ning küsib, mis mõjutab lasteaiaõpetajate ja lapsevanemate keelevalikuid.

Põliskeelte kümnendi Ida-Euroopa regiooni põlisrahvaste esindaja kümnendi juhtgrupis, seto keele kõneleja Rein Järvelill ütleb: «Põliskeele kõnõlõja väsüs uma keele hoitmisõst ni lät üle riigikeelele, kiil häös, kultuur jääs vaesõmbast ja universaalsõmbast. Ku valitsus taipa-i õigõl aol ummi põliskiili tukõ’ sis piat tä varsti lepmä, õt om igävä, uma näolda’ rahva valitsus.»

Konverents on pühendatud rahvusvahelisele põliskeelte kümnendile. Tegemist on 2019. aasta detsembris New Yorgis ÜRO peaassambleel väljakuulutatud ning UNESCO eestveetava sündmuste sarjaga aastatel 2022–2032. Keelekogukondades toimuvast annavad ülevaate kihnu, kuusalu rannakeele, kodavere, mulgi, seto, sõrve ning võro keele rääkijad. Konverentsil räägitakse Eesti põlistes keeltes ja ingliskeelne ettekanne tõlgitakse eesti kirjakeelde.