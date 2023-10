Kanepi vald sõlmis koostööleppe Poolas asuva piirkonnaga

Visiidi esimesel päeval tutvustas vallavanem Daniel Zadworny Dywity kogukonna ja sealse omavalitsuse toimimise põhimõtteid. Külastati maapiirkonda ning kiiresti arenevat ettevõtet Marbo Technology, mis tegeleb piimatööstuse seadmete ja tootmisliinide valmistamisega ning omab kliente ka Eestis. Dywity meeskond oli Kanepi valla esindajatele korraldanud väga huvitava programmi, külastati kultuurimaja, koole, kirikuid ning kohalikke ettevõtjaid. Kultuurimajas oli üles seatud kohalike kunstnike maalinäitus, huvilised said maale ka endale soetada. Elanike jaoks oli olulise tähtsusega vabatahtlik päästekomando, kes panustas kohalikku kogukonda erinevatel üritustel ja tegevustel abiks olles. Oma silmaga sai näha kuidas kasvavad Poola õunad ning külastada talu, mis kasvatab 600 erinevat sorti tomateid. «Dywity vastuvõtt oli väga hästi korraldatud, selle paari päeva jooksul sai selgeks, et meil on palju ühist ning koostöö saab olema huvitav. Plaanime Dywity esindajad järgmisel aastal Eestisse kutsuda,» sõnas Kanepi vallavanem Mikk Järv.