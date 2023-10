Varaste küüsi langes paarkümmend tuhat eurot väärt skulptuur

Kuju asus Mooste mõisa vanas aidahoones, kuhu on renoveerimistööde järel plaanis rajada skulptorite Ilme ja Riho Kulla tööde galerii. «Ehitus on aga aega võtnud. Suuremad teosed said juba enne hoone valmimist eelmisel aastal kohale toodud ning neid sai ka juba mõnel sündmusel külalistele näidatud,» tõdes Mooste mõisa peremees Ülo Needo.