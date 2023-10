Varjupaigad tähistavad musta kassi kuud

Miks ootavad mustad kassid varjupaikades oma uut kodu kõige kauem? Varjupaikade MTÜ sõnul kipub eestlane olema vahel veidi ebausklik – ka kassi valides. Endiselt on levinud uskumine müütidesse, just kui tooks punane kass majja rikkuse ja kolmevärvilise kasukaga kass õnne. Must kass aga olevat maagiliste võimetega nõiduslik olend, kes toob kaela õnnetuse. On keeruline nimetada ühtegi teist kodulooma, kellega on seotud nii palju ebausku.