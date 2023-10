Endine uurija asutas perevägivalla ohvrite aitamiseks ettevõtte

Tõrvast pärit Chaty Heidrits töötas Tallinna ülikooli juura magistriõppe ajal mõni aasta Harju maakohtus kohtuistungi sekretärina, ent otsustas seejärel naasta kodukanti ning asus tööle Valga politseimajas uurija ning hiljem vanemuurijana. Kui muidu tegelevad uurijad seinast seina teemadega, siis juba seal kujunes välja, et talle sobisid lahendamiseks just lähisuhtevägivalla teemad.

«Sain aru, et olen nendes hinnatud ka teiste silmis. See paneb mind sisemiselt nii põlema. Keegi, kes on tihti füüsiliselt nõrgem vastaspoolest, peab tundma end kodus allasurutult ja hirmul. Ma ei kannata seda mõtet. Kui see juhtub korduvalt ja selle pealtvaatajad on sageli lapsed, siis tahaks kohe appi joosta,» rääkis Heidrits.