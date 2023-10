Praegune julgeolekuolukord meie piirkonnas on viimaste kümnendite tõsiseim. Venemaa kallaletungi hinnaks on olnud kümned tuhanded hukkunud ja laastatud Ukraina.

Venemaa huvi on taastada suurriigi positsioon ning selle nimel ei hoidu ta teravast vastandumisest läänele. Kreml on Ukrainat rünnates näidanud, et oma ambitsioonide elluviimisel ei kõhelda täiemahulise sõja vallandamise ees. Kuigi Venemaa on saanud Ukrainas tõsise tagasilöögi osaliseks, võib kättemaksuhimuline idanaaber oma sõjalise võime mõne aastaga taastada.