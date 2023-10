Võru-Mõniste-Valga maanteel (km 38) suletakse teelõik liiklusele seoses õppusega «Ussisõnad». Ümbersõit on Mõniste, Kuutsi ja Kallaste kaudu. Operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud. Teelõik on suletud kuni 7. oktoobri õhtuni.