Kagu-Eesti kõige populaarsem auto on VW Passat

Eesti teedel sõidab enim Volkswageneid, ligi 93 000, jättes teised margid pikalt selja taha. Passat on seejuures olnud Volkswageni läbi aegade enimmüüdud automudel Eestis. Registris olevatest Passatitest 65% on diiselmootoriga. Vanuseliselt on registris enim 10-20aastaseid Passateid (11 723)