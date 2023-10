Võrumaa Arenduskeskus kutsub esitama kandidaate ettevõtlike inimeste tunnustamiseks

Ühine tunnustussündmus loob sildu ja soodustab aktiivsete ja ettevõtlike Võru maakonna inimeste võrgustumist, mis loob eeldused edasiseks koostööks ja uuendusteks. «Oluline on, et Võrumaa ettevõtlikud inimesed tunneksid üksteist ja oleksid kursis üksteise tegemistega. Sageli on Võru maakonnas ettevõtja ühtlasi ka aktiivne kogukonnaliige või vastupidi,“ selgitab Võrumaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Ivi Martens.