ÜKS KÜSIMUS 〉 Miks poliitikud vahetavad erakonda just praegu?

«Minumeelest see, kui mingid inimesed lahkuvad ühest erakonnast ja kohe astuvad teise, näitab nende inimeste kohta paljugi – neile on tõenäoliselt oluline vaid iseenda kasu ja see, kuidas oma isiklik poliitiline ambitsioon ellu viia. Maailmavaatelised tõekspidamised tunduvad olevat neile teisejärgulised.

Lisaks on erakonnas olemisel oluline see, et isegi kui on lahkarvamused, tead sa, et õhtu lõpuks saab koos siiski luurele minna ning erimeelsused unustada. Ja ma arvan, et see kehtib kõikide erakondade siseelu kohta. Ei ole vahet, kas sa oled Eesti 200, EKRE või Reformierakond – sisepoliitikas suuri solvujaid ja uksepaugutajaid ei sallita. Ei selles parteis, millest lahkuti, ega ka selles, kuhu järgmine päev maanduti. Usaldus poliitikas on nagu paber – kui sa selle ära kortsutad, ei saa sa seda kunagi perfektselt siledaks tagasi.»