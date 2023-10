2018. aasta veebruaris, neli aastat enne Ukraina suurt sõda ütlesite Lõuna-Eesti Postimehele antud intervjuus, et Venemaa taltsutamisel on poliitika ammendunud ja idanaabri vaos hoidmiseks on tarvis usutavat sõjalist heidutust. Kas meie heidutus on nüüd usutav?

Viimase kolme valitsuse ajal on olukord järk-järgult paranenud. Venemaa laiaulatuslik kallaletung Ukrainale on seda kõige rohkem mõjutanud. Venemaa ilmne plaan oli panna Ukrainas kiiresti omameelne valitsus pukki ja kuna Läänele olid nõudmised juba esitatud, siis oleks meie olnud loogiliselt järgmised.