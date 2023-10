GALERII ⟩ Uma Mekk ettevalmistustööd käivad täie hooga

UMA MEKK laadale tullakse kauplema eelkõige Vana-Võrumaal ja selle lähiümbruses kasvatatud talutoodanguga, kuid oodatud on kõik eestimaine!

Korraldajad kardavad, et laadapäeval on külm ja vihmane ilm, mis mõjutab nii kaupmeeste kui klientide päeva. Sellele vaatamata loodetakse, et laadalt käib läbi kolm tuhat kuni neli tuhat inimest.