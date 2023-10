Valga muuseum esitleb juutide lugu

Idee tuua põnev väljapanek Valka tekkis muuseumi direktoril Neeme Punderil: «Oktoober on meil maailmahariduskuu. Igal aastal keskendume ühele riigile või rahvale. Seekord siis juutidele. Näitusele on kogutud esemed, mis väljendavad juudi kultuuri. Muuseumis toimuvad ka haridustunnid Valga koolide õpilastele. Oluline on, et lapsed ei peaks maailma tundma õppides piirduma vaid raamatutarkustega.»