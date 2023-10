Valga spordihoone valmib aasta lõpuks

Valga vallavalitsus otsustas projekti tähtaega pikendada, sest üks hanke võitnud ja töid alustanud ettevõte läks pankrotti. Tegemist oli ühispakkumusega ja seetõttu polnud võimalik väiksemal firmal enam graafikust kinni pidada. Nüüd on peatöövõtja RST Valga, mille töömeestele ollakse sihtasutuse Valga Sport juhi Meelis Kattai sõnul tänulikud, et ehitus saab jätkuda.

Spordihalli rajamine maksab üle 2,25 miljoni euro. Peamiselt on kasutatud valla raha, väiksemas mahus toetusi. «Ehitajate graafik on väga tihe. Hoone on nüüd katuse all, aga teha on veel sisetööd, paigaldada kommunikatsioonid ja korrastada väliplats,» rääkis Valga valla ehitus-ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre.