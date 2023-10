Elektrilevi lahendab hommikust peale rikkeid

Keskkonnaagentuur on andnud laupäevaks tervele Eestile teise astme tormihoiatuse. Tuuleiilide maksimaalseks kiiruseks ennustatakse kuni 32 meetrit sekundis. Lisaks äike ning tugevad vihamsajud.

Torm on juba murdnud palju puid ja oksi, mis on tekitanud hulgaliselt rikkeid üle Eesti ja hetkel on elektrita ca 8100 klienti ning see number kindlasti veel kasvab.

«Meie jaoks on prioriteet võimalikult kiiresti rikked likvideerida ja oleme suurendatud jõududega tööl kahes vahetuses. Kuna torm ennustuste järgi alles kogub hoogu, siis näeme, et rikkeid on veel juurde tulemas. Kahjuks on rikete lahendamine nii tugevate tuulte ja äikesega raskendatud, kuna see on eluohtlik ja ohutus on kõige olulisem. Paneme ka inimestele südamele, et kõiki hoiatusi järgida ning ohtliku ilmaga püsida kodus turvaliselt ja tervena,» lausus Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Tormituuled ja äike ning tugevad vihmasajud põhjustavad palju kahju ning toovad kaasa ka ulatuslikke elektrikatkestusi. Elektrilevi brigaadid teevad tööd rikete kõrvaldamisel kahes vahetuses üle Eesti. Kuid niivõrd tugevad tormituuled koos äikese ja vihmaga võivad rikete lahendamise aega pikendada, kuna on eluohtlik elektritöid teha ja inimeste ohutus on kõige olulisem. Samuti palume ka kõikidel elanikel katkenud elektriliinidest eemale hoida, kuna need on eluohtlikud.