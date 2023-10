Torm kestab, päästeamet palub inimestel kodus püsida

Kõige rohkem sündmusi on siiani olnud Päästeameti Lääne regioonis (220) ning Põhja regioonis (190). Lõuna regioonis on registreeritud siiani 113 sündmust ning Ida regioonis 89. Enamasti on tegemist sõiduteedele või elektriliinidele kukkunud puudega.