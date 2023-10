Kaks pärimusmuusika Etnokulpi tuli Võrumaa muusikutele

Pärimusmuusika Keskuse erikulbi omanikuks sai Võrumaal 25 aastat rahvapillilaagrit korraldanud Kadri Giannakaina Laube. Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja Tarmo Noormaa märkis kulbi üleandmisel, et pärimusmuusika laagrid on pärimusmuusika taassünni juures täitnud väga olulist rolli.

«Rahvapillilaager Võrumaal on tõesti ilma ühegi pausita tegutsenud,» kinnitas Laube. «Korraldajana olen elanud vahepeal siin- ja sealpool, aga laagri toimumine on nagu jõulud, mil perekond kokku saab. Sajad õpetajad, meie mitmetuhandepealine laagripere, kõik toetajad, kaasaelajad, märkajad, abilised. Teid on megapalju aga Kõrvipalus ruumi on - astuge läbi, teeme sauna! Kulp vajab kasutust!» kirjutas Kadri Laube sotsiaalmeedias.