«Võeti kohalikud tootjad kokku, et koos seda teha ja niimoodi ma siia sattusingi,» ütles Otepää lähedal Ilmjärvel asuva Tedre talu perenaine Kadri Kalmus, kes avapäeval müüjaametit pidas. «Praegu on nii, et olen lubanud siin olla ja müüa, kuid ei ole välistatud, et vahepeal tuleb mõni teine väiketootja siia nii enda kui teiste tooteid müüma.»