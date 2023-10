Päästjad on tormiga saanud Lõuna-Eestis 209 väljakutset

«Päästeressurss on olnud hõivatud eeskätt teedele ja elektriliinidele kukkunud puudega, kuid oleme asunud pakkuma tuge ka omavalitsustele nii info vahendamisega kui ka asjakohase olukorrapildi loomisega elektrikatkestuste osas,“ ütles vabariigi vastutav Meelis Mesi.

Tema sõnul on kõige rängemalt räsinud torm Tallinnat ja Harjumaad, kus väljakutseid on olnud kokku 514. Lääne regioonis on ohu likvideerimisele reageeritud 421 korral, Ida regioonis 271 ning Lõuna regioonis 209 korda.