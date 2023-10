Nädala keskpaigas läheb ilm mõnevõrra soojemaks

Keskkonnaagentuuri teatel on teisipäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja sekka tuleb ka lörtsi. Puhub läänekaaretuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 5–9, saartel ja läänerannikul kuni 12 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma. Hommikul jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib kiiresti üle maa ida suunas. Edela- ja lõunatuul tugevneb 5–12, rannikul puhanguti 17, hommikul kuni 20 m/s. Sooja on 1–7, saartel ja läänerannikul kuni 11 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves ilm ja sajab vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 7–12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 10–15, puhanguti kuni 22 m/s. Õhutemperatuur tõuseb 10–15 kraadini.

Neljapäeva öösel on pilves ilm ja sajab vihma, kuid hommikul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub edela- ja läänetuul 7–12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 10–15, puhanguti kuni 22 m/s. Sooja on 8–13 kraadi. Neljapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 7–12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 10–15, puhanguti kuni 22 m/s. Sooja on 10–13 kraadi.