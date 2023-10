Tormine nädalavahetus tõi häirekeskusele rekordarvu hädaabikõnesid

Kuigi tormituuled kestsid kogu nädalavahetuse, siis häirekeskuse jaoks oli kõige töisem laupäev. Sel päeval sai häirekeskus hädaabinumbrile 112 üle 5600 kõne, mis on läbi aegade suurim arv hädaabikõnesid ööpäeva jooksul. Enim kõnesid, üle 560 tehti ajavahemikul kell 16-17. Peamiselt teatati teedele, elektriliinidele ja sõidukitele langenud puudest. Riigiinfo telefonile tehti 803 kõne, mis on tavapärase laupäevaga võrreldes neli korda rohkem.

Kokku registreeris häirekeskus nädalavahetuse jooksul ligi 1800 teadet tormikahjudest. Vähemalt kaks inimest said Harjumaal laupäeval tormituulte tõttu vigastada. Üks vanem naisterahvas tuli viia haiglasse pärast seda, kui tuul ta pikali paiskas. Tallinnas lendas tugeva tuule tõttu mehele vastu pead suurem oks, millest saadud peavigastuse tõttu viis kiirabi kannatanu haiglasse.

Mitmekordistunud kõnekoormused tähendasid pikemaid ooteaegasid liinil. «Tõstsime häirekeskuse valmisolekutaset ning kutsusime erakorraliselt töötajaid tööle vastama nii 112 kui 1247 kõnedele. Ühel ajahetkel oli korraga 112 kõnedele vastamas pea kaks korda rohkem päästekorraldajaid, kui on tavapäraselt vastamas 112 kõnedele. Sellegipoolest tekitasid hüppeliselt kasvanud kõnekoormused hooti ooteaegasid,» rääkis häirekeskuse kriisijuht Janek Murakas.

«Kui muidu suudame vastata enam kui 90 protsenti kõnedest kümne sekundi jooksul, siis laupäeval suutsime nii kiiresti vastata 70 protsenti kõnedest. Tavapärase mõne sekundi asemel võisid helistajad oodata liinil mitukümmend sekundit või üksikutel juhtudel kauemgi. Meile teadaolevalt ei jäänud aga ükski kriitiline kutse reageerimata või inimene kiire abita,» ütles ta.

«Meil on hea meel, et paljud inimesed teadsid helistada riigiinfo telefonile 1247, et teavitada langenud puudest ja muudest tormikahjustustest, mis ei takistanud täielikult liiklust ega tekitanud ohtlikke olukordi,» lisas Janek Murakas.

Tema sõnul on riigiinfo telefoni eesmärk olla alternatiivne abi- ja infokanal 112-le, et hoida hädaabinumber vaba kiire abi vajajatele ja olukordadeks, mis nõuavad operatiivjõudude kohest sekkumist. «Selliste sündmuste nagu laupäevase tormi ajal, mil kõnesid ja väljakutseid on väga palju, on eriti oluline, et hädaabiliinile jõukasid teated, kus ohus on elu, tervis või vara või liiklemine täielikult takistatud ning teehooldajad saavad jõudumööda reageerida 1247 kaudu laekunud teadetele.»