Põlvamaalt avastati kõige enam jõevähkide röövpüügivahendeid

Sel aastal on avastatud ebaseaduslikke vähipüügivahendeid Põlvamaal 26, Võrumaal 12 ja Valgamaal neli tükki. Põlvamaa on selle näitajaga Eestis esikohal. Jõevähkide röövpüüdmine on Eestis probleemiks, kuna nende arvukus ei ole väga kõrge. Vähkide arvukust on peale röövpüüdmise mõjutanud ka vähikatku puhangud, vähi võõrliikide levimine ja ülepüüdmine. Lisaks on keelatud vähkide omal käel ümberasustamine, seda võõrliikide ja haiguste leviku tõkestamiseks.