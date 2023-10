Üle 200 mehe pingutab tormikahjude likvideerimisel

Kogu Eestit nädalavahetusel räsinud torm murdis palju puid ja oksi, mis tekitasid ulatuslikke elektrikatkestusi üle Eesti ja praegu on elektrita veel umbkaudu 5900 klienti.

«Oluline on, et kõik lasteaiad ja koolid saavad homme uksed avada. Kahes vahetuses teeb tööd üle 200 mehe, et võimalikult kiiresti lahendada rikked ja taastada elektrivarustus. Oleme keskpinge rikete lahendamisega juba lõpusirgel ja mitmes maakonnas alustasime madalpinge rikete likvideerimisega,» sõnas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Vaadates kogu rikete arvu, siis loodab Elektrilevi homse jooksul lahendada enamus keskpinge riketest üle Eesti. Madalpinge rikked loodab ettevõte lahendatud saada teisipäeva jooksul Saare- ja Läänemaal ning Pärnu, Rapla ja Viljandi maakonnas; kolmapäeval Hiiumaal ning Põlva-, Võru-, Valga- ja Tartumaal; neljapäeval Arukülas, Keilas ja Lääne-Virumaal.

Elektrilevi ja partnerid teevad kõik endast oleneva, et klientidele elekter võimalikult kiirelt taastada.