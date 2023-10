Aasta lasteaiaõpetaja: iga last on võimalik laulma õpetada

«Kui sa õpetad südamest ja rõõmuga, siis nad oskavad juba kuidagi iseenesest. Sellepärast ei tasu üldse iga takti kallal närida ja valedele nootidele osutada, et kõik ikka oleks lõpuni perfektne. Neil peaks olema äratundmine, et muusikatund on tore, mitte midagi sunduslikku, kuhu nad ei taha minna,» leidis kõrge tiitli pälvinu.

Kui omaaegne tuntud koorijuht ja muusikapedagoog Heino Kaljuste on öelnud, et iga last on võimalik õpetada laulma, siis sama meelt on ka Kätlin Vaher. «30 minuti sisse peab mahtuma laulu õppimine, pillimäng, liikumine, rütmiharjutused. Kuna laste keskendumisvõime on suhteliselt väike, vahelduvadki tegevused pidevalt, et neil oleks kogu aeg põnev ja nad ei väsiks ära. Klaveri taga olen väga vähe, enamiku ajast laulan, tantsin ja hüppan nendega koos. Samuti mängime pilli,» kirjeldas õpetaja oma töömeetodeid.