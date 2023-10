Maarius Suviste: vaesel riigil on raha küll

Üks ministeerium võttis keset kriisiaega plaani viia helgemad pead, et mitte öelda välja valitud, 50 000 euro eest rohelusse inspiratsiooni ammutama. Ikka nii, et uhke häärber, toit, jook, sekka muidugi meelelahutust ka. Ja ega ühe päevaga saa ju piirduda – loomulikult kahepäevane foorum koos ööbimisega. Iga osaleja eest läheb maksumaksja taskust üle 600 euro. Klassikud ütleksid selle kohta: pole paha!

Jah, ega teisiti ju saa digiriigist rääkida, kui nii, et 25 000 eurot päevas. Need, kes valimistejärgselt hakkasid juba muret tundma, kus on uus poliitika ja personaalne riik, suurest plaanist rääkimata, siis võib olla säärane lähenemine ongi kõik see soovitu kokku? Miks siis mitte, kui nii läheneda.