Aretajalt saab kindla tõu, aga varjupaigast tänuliku lemmiku

Loom ei ole mänguasi või keegi, keda hiljem hüljata või tagasi varjupaika viia. Ka nemad tunnevad valu mahajätmisest ja see mõjutab nende iseloomu. Kui looma ei ole võimalik majapidamisse võtta, tema pidamiseks ei ole raha või aega, siis pigem looma üldse mitte võtta. Alati saab varjupaigas ka vabatahtlikuks käia, koertega mängida või jalutamas käia. Ka see on üks viis, kuidas mõne looma elu kasvõi lühikeseks ajaks õnnelikuks teha.