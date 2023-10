Pärandihoidjad vahetasid kogemusi

Eesti on väike, kuid rikas kultuuripärandi poolest – pea igas kihelkonnas on olnud eripärane kohakeel, samuti oma tavad, rahvarõivaste, käsitöö ja toiduvalmistamise traditsioonid, kõik tihedalt põimitud ümbritseva looduskeskkonnaga.

Viimasel kümnendil on pärimuskultuuri hoidmine eri paigus saanud hoogu juurde samuti ka arusaam kui oluline on seda edasi anda järgnevatele põlvedele.

Kultuuripärandi edasiandmisel on aga ka palju probleemkohti, näiteks on mõne puidu- või käistöötehnika tundjaid nii vähe, et koos õpetaja kadumisega kaob ka see oskus ja teadmine kogukonnas. Peipsi-äärsetes vene vanausuliste külades olnud kangatrüki traditsioon reljeefsete puunikerdatud trükipakkudega on kahjuks meistrite puudumisel hääbumas, küll aga püüab olukorda parandada Peipsimaa pärimuskeskus Kolkja külas oma tekstiililaagrite ja õpitubade kaudu.