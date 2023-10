Politsei soovitus: juba praegu võiks talverehvid alla panna

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvetalituse juhi Taavi Kirsi sõnul ei ole talvised teeolud enam kaugel ja tasub enne sõidu alustamist vaadata ilmateadet.

«Valige teeoludele vastav kiirus ning ärge tehke ohtlikke manöövreid. Kellel on võimalik, siis paigaldagu juba täna talverehvid, olgu nendeks lamellid- või naastrehvid. Kindlasti enne talverehvide paigaldamist veenduge, et need ei ole liiga vanad või kulunud, vajadusel konsulteerige rehvitöökojaga. Ohutus ennekõike ja rehvide pealt ei tasu kokku hoida,» ütles Kirss ja soovib juhtidele ohutut liiklemist.