Galerii ⟩ Valgamaa täiskasvanud õppijad ja nende toetajad pälvisid tunnustuse

Aasta õppijaks osutus muusik Koidu Ahk. Tema sõnul on kõik esinemised, õppimised, enesetäiendamised ja reisimised erilised, meeldejäävad ja harivad. Ahk edendab pärimusmuusikat igal võimalusel nii Valgamaal kui ka üle-eestiliselt. Ta mängib erinevaid pille, kuid kõige erilisemal kohal on naise südames akordion. Ta loob ise muusikapalasid ning tutvustab publikule nii oma kui ka teiste kihelkondade muusikat. Ta on väärikas õppija, õpetaja ja juhendaja ning üks eredamaid muusikuid Valgamaal.

Aasta õppijasõbraliku tööandja laureaat 2023 Valgamaal on Kodukohvik Johanna. Nende kollektiiv on koos külastanud igal aastal erinevaid toitlustusasutusi nii Eestis kui ka välisriikides. Ikka selleks, et leida ideid, avardada silmaringi ja leida motivatsiooni. Samuti on nad korraldanud ühiseid väljasõite loodusesse, kus on koos osaletud erinevatel toidukoolitustel kui ka erinevatel kultuurisündmustel. Ühisürituste eesmärk on vastastikku õppida ning ka areneda. Töötajate enesetäiendamine ning motivatsioon annab organisatsioonile uue hingamise ning aitab veelgi paremaks muuta pakutavate toodete ja teenuste kvaliteeti.