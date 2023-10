Torm lennutas katuse kaotanud korterelamult ajutise katte

Kohe pärast esimest katuselendu pöördus majarahvas sotsiaalmeedias abipalvega avalikkuse poole. «Head inimesed, me vajame teie abi, et taastada katus! Palve on teile, kes vähegi saab, palun aidake meid,» kirjutasid elanikud. «Kes vähegi saab ja suudab, ulata abikäsi. Iga annetus loeb. Iga euro on suureks abiks. Abiks on ka meie palve jagamine.»

Põhiliselt vanem generatsioon

Seni on neid oma võimaluste piires aidanud peamiselt sõbrad ja tuttavad, aga kontole on ülekande teinud ka head inimesed, keda majarahvas ise ei tea ega tunne. Kõige kaugem annetus on tulnud Soomest.

Külli Musto, korterelamu elanik «Üks nurk andis tormile järele ja kergitas üles. Ega meie jonni jätnud – avariikatus oli vaja ära parandada.»

Elanikud on kirjutanud ka otse mitmele suurele ettevõttele, aga seni ei ole nad saanud ühtegi tagasisidet. Nad pöördusid abi saamiseks ehitus- ja puidumaterjalide osas.

«Kui saaksime kusagilt abi korras vajalikku materjali, pehmendaks see oluliselt ja tunduvalt meie rahalist olukorda – meil on ju kortermajas põhiliselt vanem generatsioon, pensionärid; töölkäijaid on vähe,» ütles Merle Kivi. Tema sõnul oleks suureks abiks ka see, kui mõni firma saaks neid toetada näiteks katusepleki ja puidumaterjaliga, siis jääks rahaliselt maksta ainult tööraha.