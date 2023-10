Kaja Kallas ütles, et Eesti on valmis kaotama juurdepääsu ühtekuuluvusfondidele – rahapajale, mis aitab vaesemate riikide majandust arendada –, kuid Kallase sõnul kulub selleks kauem aega. «Lõpuks see juhtub, kuid mitte kohe,» ütles Kallas Financial Timesile (FT).

Britt Vahter usub, et kogu see küsimus puudutab regionaalpoliitikat üldiselt. «Kui teemasse süveneda, siis pole see nii must-valge kui uudiste pealkirjad näitavad,» sõnas vallavanem. «Minu arvates on küsimus regionaalpoliitikas laiemalt, see on meie riigis olnud väga kaua tasakaalust väljas. Võib-olla on praegu just paras aeg mõelda ja rääkida sellest, kuidas diferentseerida erineva toimetulekuga piirkondades rahastuse ja sealhulgas eurotoetuste omaosaluse määrasid.»