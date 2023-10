«Ma ei taha, et sellest meedias kirjutatakse. Ma keelan sellest kirjutamise,» ütles MTÜ Luutsniku Pääste-Ennetuskeskus juhatuse liige Aimar Sisask.

Kuigi Sisask avalikkusega depoo rajamisest rääkida ei tahtnud, väites, et tegemist on riigikaitselise objektiga, on ta septembri algusest olnud sel teemal kirjavahetuses Rõuge vallavalitsusega. Vallalt taotles ta Luutsniku depoo ehituse jätkamiseks 100 000 eurot.