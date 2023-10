Kenno Põltsam: rahvuslust ja kristlust lahutada ei saa

Samas on poliitika kõigest kompromisside kunst, objektiivset seaduspärasust ei eksisteeri. Seda viimast arvavad ka paljud rahvuskonservatiivid, kes leiavad sealhulgas, et poliitiliste punktide võitmiseks peab tegelema teemadega, mis kõnetavad valijat.

Eestlase suhtumine seksuaalkalletesse kannab tihti nõukogudeaegset varjundit: riik ütles aastaid, et see pole normaalne. Nüüd räägib riik äkki vastupidist ja väga paljud lähevad kallete normaliseerimisega kaasa. Selle tagajärjel on sündimuse arv rekordmadal. Maa ülerahvastumine on puhas müüt. Tegu on organiseeritud kurjusega väiksemate rahvuste arvelt. Iroonilisel kombel jääb materialismi armastav õhtumaa inimene üha vaesemaks, sest piiramatu vabadus röövib au, väärikuse, auto, maja ja kodumaa.