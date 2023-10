Koolid, lasteaiad ja asutused said venekeelse pommiähvarduse

Politsei praeguse info kohaselt on tegemist ulatusliku rämpspostituste lainega ning reaalset ohtu ei ole.

«Sarnane pommiähvarduste laine oli paar päeva tagasi ka Lätis. Politsei praeguse hinnangu kohaselt on tegemist laiaulatusliku spämmikirjade lainega, mille eesmärk on häirida asutuste tööd. Politsei suhtleb nende asutustega, kes on selle kirja saanud ja tegeleb ähvarduse tegija välja selgitamisega,» ütles politsei- ja piirivalveameti operatiivjuht Heigo Reinek.

Politsei teatas, et asutused käitusid kirja saades erinevalt – osad katkestasid oma igapäevase töö, osad mitte. Politsei on asutustele andnud juhised, et igapäevane tegevus võib jätkuda ja reaalne ohutase on madal.

«Tunnustame kõiki meeskondi, kes seda kirja saades oma kriisiplaani läbi mõtlesid ja otsused tegutsemiseks vastu võtsid. Kindlasti ei saa öelda, et oma töö katkestanud asutused oleksid kuidagi üle reageerinud, sest alati on parem karta kui kahetseda,» teatas politsei- ja piirivalveamet.

Mistahes moel saadud ähvardusest tuleb teavitada politseid. Kohe tuleb helistada 112, kui märkate võimalikku vahetut ohtu – leiate kahtlase eseme või märkate kahtlast tegevust.