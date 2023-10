Uues filmis näeb elu Setomaal

Dokumentaalfilmi stsenarist on Anti Naulainen ja produtsent Edina Csüllög. Linateos pakub võimalust mõelda ja tunda, mida annab inimesele kontakt loodusega ja mis võiks juhtuda, kui see kaob. Suur osa on teosest on üles filmitud Setomaal.

Liis Nimik on Postimehele rääkinud, et filmitegijad otsisid kujutatavaid inimesi sellise kaheti mõistetava kategooria järgi nagu ükskõiksus. «Juhindusime selle sõna kõige ilusamast tähendusest, tahtes filmi inimesi, kellest paistaks välja, et nad elavad ühes kõiksuses oma elukeskkonnaga. Meil oli terve ekspeditsioonide suvi Saaremaal ja Setomaal. Juhtus ka nii, et lihtsalt sõitsime puhtalt intuitsiooni najal kellegi õue peale, lootuses sobivat tegelaskuju leida.»

Pärast linastust koguneti vestlusringi, kus osalesid selle filmi olulisemad tegijad ning tänati osatäitjaid.