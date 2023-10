KIRJATERROR ⟩ Vallavanem: õuesõppe tundide läbiviimine oli ainuõige otsus

Vallavanem Raul Kudre kommenteeris valla haridusjuhtide tegevust kui ainuvõimalikku. «Pommiähvardus on väga tõsine avaliku korra rikkumine ja kui ähvardajal on tõsi taga, siis võib olla väga kurbade tagajärgedega,» ütles ta. «Kuigi konsultatsioonidest päästeameti ja politseiga võis teha järelduse, et tegu on suure tõenäosusega lihtsalt rämpspostitusega, oli meie haridusasutustes õuesõppe tundide läbiviimine ainuõige otsus.»

Politsei on teadlik, et Telegramis levib info, nagu oleks tänaseks lubatud rünnak lükatud homseks. Töö käib selle nimel, et kirja autor saaks tabatud. Politsei on täna kontrollinud mitmeid objekte, mis viidatud ähvarduse said – ohtu ei ole.