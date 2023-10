Põlva ja Tõrva koolides õpilasi pärast pommiähvardust koju ei saadetud

Gümnaasium sai sarnaselt paljudele Eesti koolidele ja teistele asutustele ning ametitele neljapäeva öösel e-kirja, mille sisu lugedes võis aru saada, et tegu on ähvardusega. Koolidirektor Raul Kadaste selgitas, et kuna e-kirja pealkirjareal ei olnud midagi, mis viitaks ohule, samuti oli kirja saatja võõrapärase nimega, ei erinenud see kuidagi teistest paljudest teistest rämpskirjadest, mis kooli aadressile on saadetud. Pigem jäi mulje, et see on üks paljudest reklaamkirjadest.