«See on ikka väga uhke tunne,» sõnas Kristi Ilves pärast võitu. «Siin on sellised inimesed ees nagu Anu Raud, Ants Taul, Ilmar Kõverik. Sellisesse seltskonda on uhke kuuluda. Mul on eriline rõõm, sest ma olen ju kõige noorem Mulgimaa Uhkuse saaja. Ma arvan ise ka, et õige on auhindu anda just siis, kui inimesed veel tegutsevad ja tunnustada neid sel ajal, kui nad töötavad.»