Transpordiameti teatel domineerivad Lõuna-Eesti teedel kõige enam Volkswagen Passatid, mida on Eestis registreeritud kokku 28 514 ning 1000 elaniku kohta on Passateid enim Põlvamaal (57) ja Võrumaal (50).

Kokku on Põlvamaal registreeritud 1395 Passatit ehk 5% nende koguarvust Eestis, teisele kohale jääb populaarsuselt Škoda Octavia 476 autoga. Võrumaal on registreeritud kokku 1758 Passatit (6% nende koguarvust Eestis), teisel kohal on Võrumaal samuti Volkswageni mudel ehk Golf 534.