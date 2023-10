Terviseamet andis teada, et 40. nädalal haigestus ägedatesse respiratoorsetesse nakkustesse 1793 inimest, haigestunutest 33,6 protsenti olid lapsed. Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta on 134,6. Haigestunuid on kõige enam Tallinnas, järgnevad Tartumaa ja Narva.