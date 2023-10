Aasta õppija eripreemia läks Põlvamaale

Aasta õppija 2023 eripreemia saaja on Harri Lumiste Põlvamaalt, kes kuus aastat tagasi asus taastama oma vana rehielamut. Selle käigus avastas Harri oma kire käsitöö ja puutöö vastu ning läbis mitmeid erinevaid koolitusi, sealhulgas maakivist vundamendi taastamine, palgivahetus, vahvärk-konstruktsioonide ehitamine ja savikrohvimine. «Nendel koolitustel sain aru, et mulle meeldib ise oma kätega asju teha,» ütleb Harri. Kõik need koolitused andsid lisaks ilusale rehielamule ka meistrimehe, kelle silm lööb särama puutööd tehes ja kelle missioon on puutööoskuste edasiandmine teistele.