Sportlaste sõnul on nende silmis tegemist aasta suursündmusega, kus lisaks Eesti ratsutajatele osalemas võistlejad mujalt. «Sellel võistlusel on sportlastel pinge suur. Eriti oluline on aga emotsioon, mida pakub kodupubliku toetus,» rääkis Susan Kaleta.